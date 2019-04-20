Избирательные участки на Украине взяли под охрану
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники полиции взяли под круглосуточную охрану избирательные участки. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о 197 окружных избирательных комиссиях и почти 30 тысяч избирательных участков.
Он также добавил, что спокойствие граждан Украины будут охранять 130 тысяч сотрудников полиции.
Аваков подчеркнул, что резервные будут задействованы в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее СМИ сообщили, что украинские выборы оказались под угрозой срыва.