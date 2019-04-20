Избирательные участки на Украине взяли под охрану

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники полиции взяли под круглосуточную охрану избирательные участки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о 197 окружных избирательных комиссиях и почти 30 тысяч избирательных участков.

Он также добавил, что спокойствие граждан Украины будут охранять 130 тысяч сотрудников полиции.

Аваков подчеркнул, что резервные будут задействованы в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее СМИ сообщили, что украинские выборы оказались под угрозой срыва.