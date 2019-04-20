В Госдуме оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о визите президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Об этом сообщает RT.
«Дальнейший путь конфронтации абсолютно контрпродуктивен и ведет в никуда», — сказал Морозов.
По его словам, все «адекватные политики» понимают необходимость восстановления отношений с Россией.
Он также добавил, что в Эстонии всерьез об этом задумались.
Ранее Линкявичюс неоднозначно высказался об Эстонии после того, как Кальюлайд провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.