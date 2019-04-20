В Госдуме оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

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Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о визите президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Об этом сообщает RT.

«Дальнейший путь конфронтации абсолютно контрпродуктивен и ведет в никуда», — сказал Морозов.

По его словам, все «адекватные политики» понимают необходимость восстановления отношений с Россией.

Он также добавил, что в Эстонии всерьез об этом задумались.

Ранее Линкявичюс неоднозначно высказался об Эстонии после того, как Кальюлайд провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.