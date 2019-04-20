Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
По его словам, Помпео поговорил с кандидатами в президенты Украины в ночь на 20 апреля.
Он также добавил, что Помпео заявил о готовности США работать с тем, кого выберет украинский народ.
Ранее сообщалось, что Порошенко пожаловался на Зеленского Помпео.