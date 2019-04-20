Пушков оценил «атаку» Литвы на президента Эстонии за встречу с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал «атаку» МИД Литвы на президента Эстонии Керсти Кальюлайд за визит в Москву.
«Мол, встреча с Путиным подрывает единство балтийских стран. Единство в чем? В примитивной политике», — написал Пушков.
По его словам, подобная политика позволяет Литве быть «на переднем краю вражды к России».
Он также подчеркнул, что данное лидерство является «сомнительным».
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс неоднозначно высказался об Эстонии после того, как Кальюлайд провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.