«Россия с ним разберется сама»: Лукашенко о после России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что Россия сможет разобраться с поведением российского посла в Минске Михаила Бабича. Об этом сообщает БелТа.
По его словам, Россия является страной с хорошими традициями и понимает, как должен себя вести посол как на территории ее страны, так и за ее пределами.
«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама»,— отметил Лукашенко.
Также белорусский лидер отказался комментировать слова Бабича о стоимости возводимой «Росатомом» БелАЭС, подчеркнув, что это будет неправильно.
«Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга. Он его рекомендовал сюда»,— заключил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Белоруссия обвинила посла России в «разрушении» отношений двух стран.