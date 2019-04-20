«Россия с ним разберется сама»: Лукашенко о после России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что Россия сможет разобраться с поведением российского посла в Минске Михаила Бабича. Об этом сообщает БелТа.

По его словам, Россия является страной с хорошими традициями и понимает, как должен себя вести посол как на территории ее страны, так и за ее пределами.

«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама»,— отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер отказался комментировать слова Бабича о стоимости возводимой «Росатомом» БелАЭС, подчеркнув, что это будет неправильно.

«Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга. Он его рекомендовал сюда»,— заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия обвинила посла России в «разрушении» отношений двух стран.