Лукашенко рассказал, на что подталкивает белорусов Вторая мировая война

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Вторая мировая война научила жителей страны держать «порох сухим», передает РИА «Новости».

Президент Белоруссия, участвуя в субботнике, подчеркнул, что белорусы после событий военных лет многому научились и готовы отразить любую агрессию в свой адрес.

«Этот урок подталкивает нас к тому, чтобы порох держать сухим и чтобы мы всегда были готовы с любой стороны отразить агрессию», — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко видит в России защитника суверенитета Белоруссии.