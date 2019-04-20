Зеленского уличили во лжи о поездках в Россию

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Владимир Зеленский соврал о том, что он не был в России с начала войны в Донбассе. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на расследование «Схем».

Как отмечается, он посещал страну в мае-июне 2014 года четыре раза. Последний раз Зеленский якобы летал в Россию 4 июня, откуда вернулся 12 июня.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обвинил Зеленского в жизни в России в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.