Лукашенко ждет «теплых» отношений с Украиной после выборов
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ждет после украинских выборов «теплых» и «добрых» отношений Белоруссии и Украины, передает РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что надеется на сохранение отношений двух стран вне зависимости от результатов выборов.
«Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал победителя украинских выборов.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.