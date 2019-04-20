Порошенко обманул журналистов и не подарил им вертолет
Президент Украины Петр Порошенко обещал журналистам «5 канала» вертолет. Об этом заявила журналистка Кристина Бондаренко в фейсбуке.
В 2005 году после «оранжевой революции» политик якобы встретился с четырьмя журналистами в кафе. В их числе была и сама Бондаренко. Сотрудники «5 канала» требовали смены менеджмента.
«Петр Алексеевич заглядывал нам в глаза и обещал выполнить все требования. В дополнение еще и пообещал вертолет, новые ПТСки и украинский CNN», — написала Бондаренко.
Она добавила, что ничего из этого не было исполнено.
«Вместо вертолета на украинском CNN появился принтер, отремонтированный туалет и окрашенные перламутровые стены в коридоре», — подчеркнула Бондаренко.
Ранее сообщалось, что Порошенко заставил робота агитировать за себя на выборах.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.