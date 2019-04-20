Порошенко пожаловался на Зеленского Помпео
Украинский лидер Петр Порошенко пожаловался американскому госсекретарю Майку Помпео на кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
Отмечается, что Порошенко в ходе телефонного разговора с Помпео рассказал ему о том, что Зеленский говорил про Донбасс. Действующий глава Украины пожаловался на то, что шоумен назвал «российские оккупационных войска» Донбасса «повстанцами ДНР и ЛНР».
Услышав это, Помпео пообещал, что будет помогать в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, госсекретарь США пожелал Порошенко удачи во втором туре президентской гонки.