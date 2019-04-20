Порошенко пожаловался на Зеленского Помпео

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Украинский лидер Петр Порошенко пожаловался американскому госсекретарю Майку Помпео на кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Отмечается, что Порошенко в ходе телефонного разговора с Помпео рассказал ему о том, что Зеленский говорил про Донбасс. Действующий глава Украины пожаловался на то, что шоумен назвал «российские оккупационных войска» Донбасса «повстанцами ДНР и ЛНР».

Услышав это, Помпео пообещал, что будет помогать в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, госсекретарь США пожелал Порошенко удачи во втором туре президентской гонки.

Ранее Порошенко обвинил Зеленского в жизни в России.