Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»

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Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с «Игрой престолов» на своей странице в твиттере.

Он рассказал, что третью ночь не может посмотреть новый сезон саги.

«Не цепляет — Украинская реальность круче!», — написал Аваков.

Ранее сообщалось, что Аваков обвинил кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского в нарушении закона.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.