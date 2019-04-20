Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня

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Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа упали до рекордного для этого года уровня. Об этом сообщает Reuters, проведя опрос.

По данным агентства, рейтинг Трампа упал на три пункта после публикации доклада «по российскому делу», в котором говорится о вмешательстве России в последние президентские выборы в США.

В марте 2019 года деятельность Трампа одобряли 43% опрошенных, а 15 апреля этот показатель был на уровне 40%, уточняет агентство.

В настоящее время работой президента США недовольны 56% опрошенных американцев, 40% считают, что Трампу нужно объявить импичмент. Кроме того, 47% человек выступили за то, чтобы он ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа достиг рекордных 45%.

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».