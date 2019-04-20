Посольство РФ отреагировало на отчет по «российскому делу» 120-страничным докладом

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Российское посольство в Соединенных Штатах отреагировало на публикацию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» 120-страничным докладом. Он размещен на сайте ведомства.

Как отмечается, в докладе содержится перечень безосновательных обвинений, выдвинутых против российской стороны.

«Мы призываем наших американских партнеров окончательно дезавуировать эти обвинения объединить усилия для устранения ущерба двусторонним отношениям», — говорится в документе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы.