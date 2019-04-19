Порошенко пообещал посадить своих друзей-коррупционеров

<img src="//img.gazeta.ru/files3/981/12310981/RTX6SDNP-pic905-895x505-85470.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если его друг окажется коррупционером, то его посадят в тюрьму. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он виновен – будет сидеть в тюрьме, друг это или партнер - не важно», — сказал Порошенко.

По его словам, ни один из его друзей не имел отношения к коррупции.

Он также добавил, что подобный человек перестанет быть его другом, если против него будет «обоснованное подозрение».

Ранее сообщалось, что Порошенко пригрозил тюрьмой разоблачившему коррупцию в его окружении прокурору.