Порошенко пообещал посадить своих друзей-коррупционеров
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если его друг окажется коррупционером, то его посадят в тюрьму. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Он виновен – будет сидеть в тюрьме, друг это или партнер - не важно», — сказал Порошенко.
По его словам, ни один из его друзей не имел отношения к коррупции.
Он также добавил, что подобный человек перестанет быть его другом, если против него будет «обоснованное подозрение».
Ранее сообщалось, что Порошенко пригрозил тюрьмой разоблачившему коррупцию в его окружении прокурору.