Порошенко призвал украинцев больше рожать

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Президент Украины Петр Порошенко в эфире общественного телевидения призвал граждан больше рожать, пишут «Украинские новости».

Он заявил, что стране нужно выходить из демографического кризиса.

«Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.