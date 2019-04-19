В Раде высказались о роспуске парламента Украины

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в настоящее время оснований для роспуска парламента Украины нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, коалиция в действующем парламенте дееспособная, так как в нее могут входить не только фракции, но и внефракционные депутаты.

Он также добавил, что новый президент Украины не успеет инициировать роспуск парламента.

Парубий подчеркнул, что президент не может распустить Раду за полгода до очередных выборов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский допустил роспуск Рады.