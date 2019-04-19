Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

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Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ведущая заявила, что в студии находится человек, который может «совершить террористический акт».

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины.

При этом Порошенко отказался покинуть студию.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко.