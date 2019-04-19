Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, ведущая заявила, что в студии находится человек, который может «совершить террористический акт».
Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины.
При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко.