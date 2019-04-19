Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владамир Зеленский не пришел на теледебаты с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина».

По данным телеканала, Зеленский не появился в эфире Общественного телевидения, где проходит второй раунд дебатов кандидатов в президенты Украины.

Как отмечается, Порошенко прибыл в студию телеканала.

При этом согласно регламенту, все эфирное время будет предоставлено Порошенко для предвыборной агитации.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.