Зеленский не пришел на теледебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владамир Зеленский не пришел на теледебаты с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина».
По данным телеканала, Зеленский не появился в эфире Общественного телевидения, где проходит второй раунд дебатов кандидатов в президенты Украины.
Как отмечается, Порошенко прибыл в студию телеканала.
При этом согласно регламенту, все эфирное время будет предоставлено Порошенко для предвыборной агитации.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.