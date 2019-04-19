Помпео оценил доклад по «российскому делу»
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем предпринимать жесткие действия, которые усугубят расплату за злонамеренную деятельность России», — сказал Помпео.
По его словам, Россия якобы вмешивалась в ходе выборов в США 2016 года.
Он также добавил, что подобные действия являются «неприемлемыми».
Ранее сообщалось, что в конгрессе США затребовали полный текст доклада по «российскому делу».