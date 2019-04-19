Помпео оценил доклад по «российскому делу»

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем предпринимать жесткие действия, которые усугубят расплату за злонамеренную деятельность России», — сказал Помпео.

По его словам, Россия якобы вмешивалась в ходе выборов в США 2016 года.

Он также добавил, что подобные действия являются «неприемлемыми».

Ранее сообщалось, что в конгрессе США затребовали полный текст доклада по «российскому делу».