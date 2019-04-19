Порошенко назвал Зеленского «проводником олигархов»

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Украинский лидер Петр Порошенко в ходе дебатов заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является «проводником олигархов». Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Зеленский хочет отдать Украину на «растерзание олигархам».

Он также добавил, что в частность, речь идет об украинском олигархе Игоре Коломойском.

Порошенко подчеркнул, что 21 апреля Украине необходимо сделать «правильный выбор».

Ранее сообщалось, что 22 тысячи человек пришли на дебаты Порошенко и Зеленского.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.