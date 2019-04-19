Турчак заявил о необходимости контроля за состоянием воздуха через интернет

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о необходимости контроля за состоянием атмосферного воздуха через интернет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Предлагаю организовать непрерывный экологический мониторинг атмосферного воздуха с помощью системы автоматического аппаратного контроля с выводом данных в сеть Интернет для обеспечения в том числе общественного контроля», — заявил политик.

По его словам, проблема грязного воздуха особенно актуальна для таких городов как Челябинск. Там в пятницу прошёл форум партии власти «Чистая страна». Турчак считает, что баланс интересов экологии и экономики может только один — экономика должна быть экологичной.

«Если государство требует от предприятий установить новые фильтры – это не каприз, а реальная необходимость», — отметил политик.