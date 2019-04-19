«Лучше быть котом в мешке»: Зеленский ответил Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил президенту страны Петру Порошенко в ходе дебатов на заявления о том, что он — «кот в мешке».

«Лучше быть котом в мешке, чем волоком в овечьей шкуре», — ответил Зеленский.

До этого в ходе вопроса Порошенко назвал Зеленского «котом в мешке», обвинив в некомпетентности.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.