Помпео ответил на предложение КНДР заменить его на переговорах
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по-прежнему отвечает за команду переговорщиков с Северной Кореей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы продолжим работать. Я отвечаю за команду», — сказал Помпео.
По его словам, президент США Дональд Трамп несет ответственность «за все усилия» в отношении КНДР.
Он также добавил, что спецпредставитель США Стивен Биган останется в его команде.
Ранее сообщалось, что Пхеньян потребовал заменить Помпео на переговорах между КНДР и США.