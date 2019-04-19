Помпео ответил на предложение КНДР заменить его на переговорах

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по-прежнему отвечает за команду переговорщиков с Северной Кореей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжим работать. Я отвечаю за команду», — сказал Помпео.

По его словам, президент США Дональд Трамп несет ответственность «за все усилия» в отношении КНДР.

Он также добавил, что спецпредставитель США Стивен Биган останется в его команде.

Ранее сообщалось, что Пхеньян потребовал заменить Помпео на переговорах между КНДР и США.