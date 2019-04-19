В Кремле отказались от сделки с новым лидером Украины

В Кремле выразили надежду на то, что новому президенту Украины не понадобятся сделки с Россией, так как он будет выстраивать отношения, основанные на доверии, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С предложением о сделке между странами выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских, и украинцев, которые живут и в России, и на Украине», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука представителем российского лидера Владимира Путина и отказался от встреч с ним.