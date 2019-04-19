Порошенко вышел на Майдан

Президент Петр Порошенко пришел на майдан Независимости в Киеве, где проходит акция «Защити Украину», сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что Порошенко прошел через толпу людей и под казацкий марш вышел на сцену.

«Какая мы сила! Я приветствую Майдан Независимости! Приветствую всю Украину, которая смотрит нас по телевидению и видит, какие мы объединенные», — начал выступление Порошенко.

В ходе своей речи перед собравшимся, Порошенко начал срываться на крик

«Это не выбор между Зе и Порошенко, как кому-то кажется. Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах — продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО, или опять все будет спущено на тормоза», — заявил Порошенко.

Порошенко заявил, что на пост президента страны претендует «уклонист». Он задался вопросом: «Как он в глаза солдатам будет смотреть? Как будет смотреть в глаза родителям погибших?».

19 апреля в Киеве состоятся дебаты Порошенко с кандидатом в президенты шоуменом Владимиром Зеленским.