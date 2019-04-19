В Кремле отвергли идею о сделке нового президента Украины с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущему лидеру Украины не нужны никакие сделки с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Так он отреагировал на слова украинского политика Виктора Медведчука, который предположил, что новый президент Украины сможет заключить сделку с Кремлем относительно Донбасса.
«Никакие сделки с Путиными или с Москвой не нужны», - сказал Песков.
Он надеется, что новый украинский лидер не будет придерживаться силовых методов разрешения ситуации в Донбассе.
«Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских, и украинцев, которые живут и в России, и на Украине», — пояснил Песков.
Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук полагает, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева.