В МИД открестились от попыток вмешательства во внутренние дела других стран

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уверяет, что Россия не пыталась вмешиваться во внутренние дела других стран, передает ТАСС.

По словам Рябкова, стране нельзя приписывать такие обвинения, ведь российская сторона выступает за уважение принципов и норм международного права.

«Приписывать нам такие намерения — значит полностью искажать суть той политики, которую проводит Россия», — добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-демократ обвинил генпрокурора США в искажении доклада Мюллера.

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».