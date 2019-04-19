В Кремле будут смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут смотреть дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Он добавил, что будет ли смотреть дебаты Владимир Путин по-прежнему неизвестно, однако запись ему обязательно передадут.

«Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать, передать президенту тоже, может, у него будет какое-то на выходных время посмотреть», — сказал он.

Ранее Песков отметил, что собирается выяснить, где можно будет посмотреть дебаты.