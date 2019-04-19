Секретность места встречи Путина и Ким Чен Ына объяснили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что место предстоящей встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына до сих пор не объявлены из-за соображений безопасности, передает ТАСС.
«Это связано с соображениями безопасности», — сказал Песков.
Также он отметил, что точная дата и время не сообщается по тем же причинам.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля.