Секретность места встречи Путина и Ким Чен Ына объяснили в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что место предстоящей встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына до сих пор не объявлены из-за соображений безопасности, передает ТАСС.

«Это связано с соображениями безопасности», — сказал Песков.

Также он отметил, что точная дата и время не сообщается по тем же причинам.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля.