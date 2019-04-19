Матвиенко рассказала о встрече Путина и Пашиняна

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала подробности о предстоящей встрече лидеров России и Армении Владимира Путина и Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».

По ее словам, главы государств могут встретиться «на полях» Высшего совета Евразийского экономического союза 29 мая в Казахстане.

Она добавила, что политическое взаимодействие стран выстраивается очень конструктивно, Путин и Пашинян за прошедший год встречались семь раз.

«Двадцать девятого мая будет встреча на полях Высшего совета ЕАЭС, который будет проходит в Казахстане, а 1 октября такое же мероприятие будет проходить в Ереване, где также будет возможность лидерам наших стран провести встречу», — подтвердила она.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев и Никол Пашинян обменялись мнениями по поводу сотрудничества двух стран в экономической сфере.