В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьер-министром страны

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Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что украинский лидер Петр Порошенко намеревается стать премьер-министром страны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Депутат рассказал, что Порошенко почти смирился с проигрышем на выборах, поэтому теперь он «самый главный интересант досрочных выборов в парламент».

«Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины», — добавил Геращенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.