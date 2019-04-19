Россия и Коста-Рика взаимно отменяют визы

Граждане России, обладающие действительными российскими загранпаспортами, смогут въезжать в Коста-Рику и находиться на территории страны без визы в течение 90 дней. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

По данным ведомства, межправительственное соглашение о взаимной отмене виз вступит в силу 25 мая. При этом аналогичные права получат и граждане Коста-Рики, въезжающие на территорию России.

«Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 календарных дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу или разрешение на пребывание в соответствии с его законодательством», — отметили в МИД России.

Ранее СМИ сообщали, что Япония рассматривает отмену виз для россиян.