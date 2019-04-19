В Бундестаге объявили о создании международной комиссии по Крыму
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил, что в ФРГ будет создана международная комиссия для мониторинга положения прав человека в Крыму и Донбассе, передает РИА «Новости».
Данное заявление немецкий политик сделал на полях Ялтинского международного экономического форума. По его словам, о своем желании принять участие в работе комиссии уже заявили депутаты из семи стран Евросоюза.
«Мы создаем, по моей инициативе, международную комиссию по правам человека, которая будет заниматься мониторингом ситуации в Крыму и Донбассе», — рассказал Гердт.
Он отметил, что данная комиссия станет «альтернативной правозащитной организацией», поскольку в настоящее время, по мнению Гердта, не существует организаций, полностью беспристрастных в данном вопросе.
«Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны», — посетовал Гердт.
Депутат добавил, что штаб-квартирой новой международной комиссии станет Берлин.
Ранее в Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.