Коломойский вступился за Порошенко

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Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал неприемлемым любое политическое преследование действующего президента Украины Петра Порошенко после выборов. Об этом он заявил в интервью «Экономической правде».

По его словам, новой власти после выборов не следует наступать «на такие грабли», на которые наступил бывший президент Украины Виктор Янукович, начав преследование в отношении украинского экс-премьера Юлии Тимошенко в 2011 году.

«В любом случае он субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым, это мое мнение», — сказал Коломойский.

При этом бизнесмен допустил, что в окружении Порошенко есть люди, с которыми «нужно разбираться по полной программе».

Ранее Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой, а также «дураком» за его попытку получить телеканал «1+1» через национализацию «Приватбанка».