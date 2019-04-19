Конгрессмен-демократ обвинил генпрокурора США в искажении доклада Мюллера

Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в эфире CNN обвинил генпрокурора США Уильяма Барра в искажении доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

По его словам, Барр в Конгрессе представил некоторые положения доклада Мюллера «в положительном свете» в интересах президента США Дональда Трампа. Шифф отметил, что таким образом генпрокурор нанес ущерб стране.

«Генпрокурор не является личным адвокатом президента, даже если он сам себя таковым считает», — сказал Шифф.

При этом он отметил, что на данный момент не видит достаточных условий для импичмента Трампа.

Ранее сообщалось, что минюст США решил показать полный доклад Мюллера некоторым законодателям.