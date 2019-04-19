Минюст США решил показать полный доклад Мюллера «некоторым законодателям»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/943/12282943/RTR3A0ZT-pic905-895x505-56892.jpg">

Некоторые высокопоставленные законодатели смогут ознакомиться полной версией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского дела». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо американского минюста, адресованное главам юридических комитетов Палаты представителей и Сената США.

18 апреля отредактированную версию доклада Мюллера представили в Конгрессе США, после чего ведомство выложило документ на своем сайте в открытом доступе. Однако из публичной версии доклада убран ряд показаний свидетелей и ряд других подробностей.

Отмечается, что полная версия будет представлена американским законодателям на следующей неделе. Доступ к нему получат восемь членов Конгресса, а также главы комитетов по разведке обеих палат и их заместители. Также ознакомиться с неотредактированным докладом позволят одному уполномоченному члену аппарата Конгресса.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на назначение Мюллера спецпрокурором нецензурной бранью.