Зеленский пошутил насчет рукопожатия с Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/821/12308821/RIAN_5834477.HR-pic905-895x505-32252.jpg">

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он пожать руку действующему главе государства Петру Порошенко после окончания дебатов. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, ответ Зеленский дал в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского «1+1».

«Когда господин президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать», — пошутил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии.