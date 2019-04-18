Зеленский сравнил себя с «котом в мешке»

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что он якобы прячется от прессы. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, это была его осознанная стратегия.

«Если сравнивать двух кандидатов, то лучше «кот в мешке», чем «волк в овечьей шкуре», — отметил Зеленский.

Он добавил, что не ходит на ток-шоу, потому что не может видеть, как люди у власти «собачатся» и занимаются пиаром.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.