Зеленский не собирается на теледебаты

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения. Об этом заявил руководитель его штаба Иван Баканов, передает УНИАН.

Он уточнил, что дискуссия будет проходить на стадионе, как и обговаривалось до этого.

«Пока другой информации у нас нет», — отметил Баканов.

Глава штаба Зеленского подчеркнул, что формат дебатов был спланирован и согласован кандидатами заранее.

Ранее сообщалось, что время проведения дебатов Порошенко и Зеленского на телевидении изменили. Они состоятся в 21.00 вместо 20.00.

В этот же день, 19 апреля, в 19.00 должны пройти дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийский». Украинский президент заявил, что может не успеть вовремя приехать на дебаты на общественном телевидении и попросил перенести время начала дискуссии.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.