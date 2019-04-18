В штабе Порошенко прокомментировали звонки от президента с призывом голосовать за него

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Представитель избирательного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев прокомментировал телефонные звонки от главы государства с просьбой поддержать его на предстоящих выборах. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он тоже получил звонок, в котором голос Порошенко призвал проголосовать за него 21 апреля. При этом, отметил Медведев, он сначала подумал, что ему звонит настоящий Порошенко, но оказалось, что звонил робот.

Он также подчеркнул, что если бы Порошенко физически мог, он бы позвонил каждому лично.

«Мне было бы приятно, чтобы мне позвонил Порошенко. Наверное, если бы мне позвонил Зеленский, я был бы раздражен и точно не был бы рад его слышать», — добавил Медведев.

Медведев заявил, что такие звонки полезны тем, кто еще не определился, за кого голосовать.

«Возможно, и этот звонок, и завтрашние дебаты помогут им сделать осознанный выбор и определиться в пользу одного из кандидатов», — заключил Медведев.

Ранее сообщалось, что Порошенко заставил робота агитировать за себя на выборах.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.