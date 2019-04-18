Савченко назвала фаворита на украинских выборах

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко намекнула, что во втором туре президентских выборов на Украине будет поддерживать Владимира Зеленского. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Наш».

Она подчеркнула, что в данный момент есть возможность не выбирать «меньшее из двух зол».

«Сегодня мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее. Я выбираю «зеленую» кнопку», — уточнила Савченко.

Ранее сообщалось, что Савченко заявила о своей ключевой роли в победе Зеленского в первом туре.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.