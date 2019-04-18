Доказательств связи штаба Трампа с Россией недостаточно для дела, заявил Мюллер

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам расследования «российского дела» заявил, что были обнаружены связи между предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа и Россией. Отредактированная версия доклада Мюллера была опубликована на сайте минюста США.

В докладе говорится, что Мюллер не нашел достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинения сотрудникам кампании Трампа в работе в качестве агента правительства России.

Уточняется, что группу россиян и три частные компании обвинили в «сговоре против США» и мошенничестве. Кроме этого, обвинения были предъявлены и ряду сторонников Трампа, а также экс-членам его предвыборной кампании в 2016 году, однако ни одно из них не связано со «сговором с Россией».

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».

Ранее была опубликована полная версия доклада по «российскому делу».

Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы США.