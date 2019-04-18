Сын Трампа связывался с WikiLeaks в ходе предвыборной гонки 2016 года

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Сын президента США Дональд Трамп-младший имел контакты с сотрудниками WikiLeaks во время предвыборной гонки в 2016 году. Это следует из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, цитаты из которого приводит ТАСС.

Как отмечается, связь осуществлялась при помощи электронных средств.

«Дональд Трамп-младший напрямую контактировал с помощью электронных средств связи с WikiLeaks во время избирательной кампании [2016 года]», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал хорошим день публикации доклада по «российскому делу», поскольку его сговор с Россией не был подтвержден.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.