Песков раскрыл темы разговора Путина с главой Эстонии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об основных темах разговора президента России Владимира Путина с главой Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, лидеры двух стран обсудили положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике. Песков отметил, что это важная тема для российского государства, однако, подчеркнул он, эстонские власти проявляют некую гибкость в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык.

Кроме того, уточнил Песков, лидеры стран коснулись темы безопасности. Причем, по словам пресс-секретаря, Россия никогда не представляла и не представляет угрозу своим соседям.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Россию и Эстонию.