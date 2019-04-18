Время проведения дебатов Порошенко и Зеленского на ТВ изменили

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины перенесла начало дебатов на телевидении действующего президента Украины Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского. Об этом заявила представитель ЦИК Катерина Махницкая во время брифинга, сообщает «112 Украина».

Как отмечается, они состоятся в 21.00 вместо 20.00.

В этот же день, 19 апреля, в 19.00 должны состояться дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийский». Украинский президент заявил, что может не успеть вовремя приехать на дебаты на общественном телевидении и попросил перенести время начала дискуссии.

Ранее сообщалось, что штаб Порошенко попросил ЦИК изменить график дебатов с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.