Зеленский записал предвыборное видео
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое предвыборное видео. Ролик он выложил в фейсбуке. Из видеозаписи видно, как шоумен идет по парку, призывая украинцев прийти на выборы 21 апреля. «За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть ещё и твой голос», — заявил Зеленский. Он добавил, что украинцам следует прийти на выборы, чтобы у них не украли их будущее. Ранее сообщалось, что реализованы все билеты на стадионные дебаты Зеленского и Порошенко.