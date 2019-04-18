Генпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

Генпрокурор США Уильям Барр, представляя полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского дела», заявил об отсутствии сговора Дональда Трампа с Россией.

По его словам, никто из граждан США не состоял в сговоре с властями России.

Барр уточнил, что следствие проверило контакты представителей кампании Трампа с россиянами, однако не нашло ничего криминального.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию презентации доклада.

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».

Сотрудники министерства юстиции США доставят копию отредактированной версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела» на CD-дисках, рассказали источники NBC News.

Доклад будет доставлен к 11 утра по вашингтонскому времени (18:00 по мск). После этого он будет опубликован на сайте минюста.