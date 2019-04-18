Захарова разоблачила миф о Крыме

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала международную изоляцию Крымского полуострова мифом. Об этом она сказала во время брифинга в Ялте.

По мнению Захаровой, о развитии внешнеэкономических связей региона свидетельствует проведение Ялтинского форума.

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«Изоляция Крыма — это миф», — заявила Захарова.

Ранее Захарова пошутила про слова Климкина о цене «оккупации» России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.