Российское ТВ покажет дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты президента Украины Петра Порошенко и его оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что в частности транслировать дебаты планирует телеканал «Россия 24».
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Ожидается, что дебаты политиков состоятся в пятницу, 19 апреля, на киевском стадионе «Олимпийский».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дебаты украинских политиков могут стать «любопытным зрелищем».