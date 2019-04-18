Путин рассказал, что объединяет Россию и Эстонию

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Российский президент Владимир Путин на переговорах со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд рассказал об общих интересах двух стран, передает РИА «Новости».

По словам Путина, отсутствие контактов между официальными лицами, представляющими соседние страны, не является нормальной ситуацией.

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«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, - здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии», — сказал Путин.

Он добавил, что рад видеть Кальюлайд в Москве.

Ранее президент Эстонии на встрече с Путиным заговорила о геополитике.